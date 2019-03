Trapero, mayor de los Mossos: "Gran parte de la información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí y no fluye"

Trapero ha afirmado que "gran parte de la información que afecta a Catalunya no pasa de Madrid hacia aquí y no fluye. Esto es así, no me lo puede discutir nadie".

"La información que viene de cualquier país, especialmente del entorno europeo, entra por una ventanilla en Madrid controlada por el Cuerpo Nacional de Policía y ellos hacen el reparto de esta información y en este reparto el Cuerpo de Mossos no suele salir bien parado", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Ha considerado que no cree que se hubiera podido evitar el atentado aunque los Mossos hubieran contado con información como que se había investigado al imán Abdelbaki es Satty en 2005, presunto cerebro de los atentados, si bien "esto que no funciona bien, provoca disfunciones graves. Es así".

Además, ha resaltado que desde hace diez años, cuando se culminó el despliegue de los Mossos, este cuerpo es "la policía de referencia y que tiene el carácter central en Catalunya" y que en el tema internacional no hay coherencia con esta realidad.

Sobre el papel de la Policía Nacional como único cuerpo con la competencia internacional, ha argumentado: "¿Tiene sentido que un cuerpo que ya no tiene este carácter central, que no es el que recibe las denuncias ni los inputs de la ciudadanía, todavía sea el que se guarda esta información? No tiene ningún sentido".