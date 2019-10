Entrevista exclusiva a Quim Torra en la CNN en español. El presidente de la Generalitat condena los incidentes violentos registrados en Cataluña tras la sentencia del procés e insiste en que "cualquier persona que haya cometido un acto violento debe ser castigada".

Así, Torra condena la violencia y apunta no sentirse representando por los violentos. "A mí no me representa la violencia, en absoluto, y la condeno. Es más, esto podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia", afirma el president al ser preguntado por su posible responsabilidad en los disturbios de estos últimos días.

"La violencia podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia", reconoce Torra.

El presidente catalán añade que "se está investigando a infiltrados y provocadores" porque "esto no había pasado nunca en Cataluña". Se reitera así en su teoría sobre los "grupos infiltrados" en las protestas.

Respecto a su comunicación con el presidente del Gobierno en funciones, Torra critica que Sánchez siga sin ponerse al teléfono para hablar con él. "He llamado tres veces al señor Sánchez y no se ha puesto al teléfono. Imagínese, en esta gravísima situación para mí es incomprensible".

Critica que el líder del Ejecutivo quiera poner el foco en que existe un problema de convivencia y violencia en Cataluña. "No es verdad. Lo que hay aquí es un problema de democracia", ha añadido.

Jordi Sànchez acusa a Torra de actuar tarde

Por su parte, el líder de JxCat Jordi Sànchez ha considerado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha actuado tarde en su primera declaración ante la semana de protestas, y ha lamentado el "vacío de dirección política y la desorientación" en la actual legislatura catalana.

En una entrevista en 'La Vanguardia', Sànchez afirma que hace falta un acuerdo de mínimos en el independentismo para devolver la confianza a los ciudadanos, porque "el vacío institucional es dramático", y ha matizado que no cree que se solucione con unas elecciones catalanas.

Preguntado por la propuesta de Torra sobre poner las urnas otra vez para la autodeterminación, ha expresado que el presidente no la hablado con ERC, la CUP ni con el mismo JxCat: "Espero que pronto me lo explique con detalle".