Tomás Gómez se libra de la imputación por el sobrecoste del tranvía de Parla

LOS CONCEJALES DEL PSOE PODRÍAN HABER PERMITIDO UN SOBRECOSTE DE 40 MILLONES

El fiscal pide imputar a todos los concejales del PSOE de Parla, en Madrid, que aprobaron el sobrecoste de 40 millones de euros del tranvía. Sin embargo, para Tomás Gómez no se pide la imputación según apuntan algunas informaciones. Aunque en 2006 era el alcalde, no estaba en el pleno que aprobó el incremento del coste de las obras. Fuentes del entorno de Gómez aseguran que no hay ninguna irregularidad, ya que todo lo relativo a la adjudicación y costes del tranvía es competencia del Consorcio Regional de Transportes.