La ciencia, las autoridades sanitarias y la mayoría de los gobiernos están luchando contra el coronavirus de forma efectiva, pero hay otra batalla en la que no hay tregua. Es la que se está llevando a cabo en las redes y en páginas webs que dan credibilidad a bulos. Una lucha contra la ignorancia, un combate contra los negacionistas.

Lo último es la proliferación de vídeos que muestran un supuesto positivo de un test de antígenos al que le añaden zumo de naranja o incluso lo que dicen que es simplemente agua. También publican imágenes del interior de un test rápido contra el COVID-19, destacando que dentro hay "sólo una tira de papel". Muchos tienen claro que esto son sólo bulos pero hay otras personas que caen en la trampa y dudan. Para ello lo mejor es ser rigurosos, ¿qué podemos afirmar de forma científica?

Es obvio que sí, si abrimos un test de antígenos en su interior vemos una tira de papel. Igual que si abrimos un televisor vemos cables, chips y conexiones… o una radio, un teléfono… tampoco internet funciona de forma mágica.

Pero esa tira de papel de los test rápidos del COVID es mucho más. Es bioquímica de alto nivel y así lo explica la experta divulgadora Deborah García. "Esa simple tira de papel en realidad es una técnica de separación y caracterización que los químicos usamos con frecuencia. Se trata de una cromatografía. Y sí, la cromatografía es supertecnología. Se basa en conocimientos fundamentales de química y biología que obviamente esta gente no solo desconoce, sino que se jacta de su desconocimiento", explica la científica.

"En la tira cromatográfica de los test de antígenos hay una proteína que enlaza de forma específica con el antígeno del virus. Este enlace revela color. Eso es lo que vemos como 'positivo'. La línea control contiene otra proteína diferente que enlaza de forma específica con otra que se encuentra en la disolución tampón. Esto sirve para controlar que el test se ha hecho correctamente y está funcionando bien", añade.

La disolución tampón en la que se pone la muestra tiene dos funciones:

En primer lugar sirve de eluyente para que por capilaridad la muestra impregne toda la tira cromatográfica. En cuanto la muestra alcanza la proteína específica de la tira, si hay virus se enlazarán a ella revelando color (+), y si no hay virus, al no haber enlace, se queda sin color (-).

Y además, y ahí puede estar una de las claves de estos bulos con zumo de naranja, sirve de tampón. Es decir, hace que el pH sea estable. Esto es muy importante porque tanto la proteína de la tira cromatográfica como el antígeno del virus al que enlaza son muy sensibles a cambios de pH.

Si les cambiamos el pH, las proteínas van a cambiar de forma, a retorcerse. Como consecuencia, o no enlazan, o la proteína de la tira revela color por sí sola, sin enlazar con nada. Esto también ocurre con cambios de temperatura, por eso hay que conservar bien los test.

La gente que está probando los test con zumos, agua de grifo, refrescos... está alterando el pH de la tira, y eso puede hacer que las proteínas se retuerzan y revelen color, como si fuese un 'positivo'.

"Todo es cuestión de química, pero los que difunden estas tonterías ni lo saben ni quieren saberlo", sentencia García. En todo caso, el resultado de estos test con zumo de naranja o agua sería 'inválido'.

Los test de antígenos detectan fragmentos del coronavirus, concretamente un tipo de proteínas específicas del SARS-CoV-2 denominadas antígenos.

Son muy sensibles a cargas virales altas, por lo que resultan útiles para diagnosticar a personas sintomáticas y distinguir entre infecciones que producen síntomas similares, como resfriados, gripe o alergias. También sirven para detectar a personas con alta capacidad infectiva que son las que más contribuyen a la transmisión del virus.

Cómo interpretar los resultados

El resultado de la prueba puede ser positivo, negativo o no válido, tal y como se describe en la siguiente imagen:

Un resultado POSITIVO significa que la probabilidad de que estés infectado es casi del 100%. La carga viral es suficiente como para ser detectada por el test, por lo que podrías estar en la fase más contagiosa, incluso aunque no tengas síntomas. Debes aislarte de inmediato, avisar a tus contactos y a los servicios de salud, quienes confirmarán el resultado a través de una PCR.

Un resultado NEGATIVO no significa que no seas portador del virus. Podrías estar infectado pero presentar una carga viral tan baja que es indetectable para un test de antígenos. Incluso con una carga viral baja es posible contagiar a otras personas, así que un resultado negativo no exime de seguir cumpliendo las medidas sanitarias: mascarilla, ventilación, distancia e higiene.