Teresa Rodríquez, contra Susana Díaz: "Mantengo el no. Ha habido falta de sinceridad desde el principio"

DENUNCIA EL PORTAZO DEL PSOE A SEGUIR NEGOCIANDO

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que su partido mantiene el "no" a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en un encuentro que al parecer "no ha sido especialmente cordial", ya que, según declara, es la primera vez que Díaz ha dicho la verdad, que no le gustan las propuestas de Podemos.