Tensión entre Casado y los barones tras el toque de atención: niega que el PP haya mejorado por un giro al centro

Pablo Casado no admite que el PP haya mejorado frente a las generales por un giro hacia el centro sino porque ha sido el propio votante quien se ha movido en su favor. "Es el votante del centro derecha se ha dado cuenta de que la fragmentación beneficia a Sánchez. El PP sigue sonde ha estado siempre", ha explicado a los medios de comunicación.

El líder del PP ha vuelto a echar por tierra la teoría de algunos líderes regionales de su partido como Juanma Moreno o Núñez Feijóo quienes dicen que el partido ha conseguido centrarse desde las elecciones generales del 24 de abril. "En relación al giro, no ha habido tal", ha concluido negando así que su formación haya orientado sus políticas a la derecha más radical.

No obstante, fuentes del PP han confirmado a laSexta que la chispa inicial entre ellos saltó en una comida previa a las declaraciones de Casado negando el escoramiento. En este almuerzo Feijóo señaló a Casado que es muy grave que no fuera capaz de ver por qué había mejorado el PP en estas últimas semanas y la tensión aumentó cuando el propio Casado dijo a Juanma Moreno que su pacto con Vox en Andalucía ha hecho más daño que la foto de Colón.

También fue crítica la líder del PP valenciano Isabel Bonig, quien pidió a Casado despegarse de la formación de Santiago Abascal. No obstante, Javier Maroto, candidato del PP por Álava, ha intentado quitar hierro al asunto asegurando que entre todos, pese a que no piensen igual, hay una unidad. "La palabra con la que yo describo la comida de ayer es "sintonía" sabiendo que no es obligatorio pensar todos igual", explica