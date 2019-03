Los técnicos de Hacienda reprochan a la Agencia Tributaria que no acuse a la infanta

El foco del 'caso Nóos' sigue apuntando hacia la infanta Cristina. En solo diez días, volverá a sentarse en el banquillo, lo que ha enredado aún más las posturas a favor y en contra.

De una parte, el sindicato de técnicos de Hacienda que declararán en las siguientes sesiones del juicio y ven indicios de "cooperación necesaria". Reprochan a la Agencia Tributaria que no acuse a la infanta.

Mismos argumentos que sostiene la acusación popular. "La infanta está siendo cooperadora en un delito principal que comete su marido", explica la abogada Virginia López-Negrete.

Sin embargo, la defensa no encaja del mismo modo la decisión tomada. "Esta resolución se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina del Tribunal Supremo", asegura Miquel Roca, abogado de la infanta.

Sobre la mesa del Tribunal hay un nuevo informe exculparía a la infanta. Según este documento, presentado por el fiscal Horrach, las irregularidades que se le atribuyen no serían delito sino una falta administrativa penada con multa. Para la Fiscalía, quienes no son administradores de una empresa defraudadora, como es el caso de la infanta, no pueden incurrir en responsabilidades penales.

La postura de la Fiscalía choca con la repetida frase del caso: Hacienda somos todos. La clave sobre la que se apoya la Audiencia de Palma es el denominado carácter pluriofensivo, es decir que afectan a la titularidad colectiva.

Los 17 implicados en el caso volverán a verse en los juzgados el próximo 9 de febrero.