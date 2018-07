La idea de un territorio separado de Cataluña pero integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona y al que se ha denominado Tabarnia, se presentará públicamente como la "historia de un pueblo perseguido por sus ideas".

Será una rueda de prensa ante los medios de comunicación en la que se expondrán los motivos que han propiciado el origen de esta irónica iniciativa, contraria a la independencia, y sus retos de futuro, un acto en que se llevará a cabo una conexión con "el presidente de Tabarnia en el exilio", que según diferentes fuentes podría ser el dramaturgo Albert Boadella.

A la presentación pública asistirá el portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, el miembro de "Barcelona is not Catalonia" Miguel Martínez y el escritor Joan López Alegre.

"Queremos explicar nuestra historia, la historia de un pueblo perseguido por sus ideas", ha explicado Jaume Vives, que anteriormente protagonizó el movimiento Resistència Catalana, que respondía a las caceroladas en favor de la libertad de los encarcelados con el himno de España.

Está previsto que al acto acudan representantes de diversas organizaciones cívicas y políticas que apoyan a la iniciativa de Tabarnia, aunque Vives no ha especificado de quién se trata pero sí que ha afirmado irónicamente que no asistirán ni la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ni Òmnium Cultural, las dos principales organizaciones del llamado soberanismo civil.

Tabarnia es una iniciativa que defiende la idea de un territorio separado de una hipotética Cataluña independiente y así integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona, y ha ganado presencia mediática a raíz del proceso soberanista catalán.

La propuesta de creación del nuevo territorio ya cuenta con una bandera propia y se ha convertido en un éxito de seguimiento en las redes sociales. Además, una propuesta a favor de Tabarnia en el portal de peticiones change.org alcanzó más de 250.000 adhesiones en la mencionada página web.

El concepto de Tabarnia se planteó en el año 2012 por parte de la plataforma "Barcelona is not Catalonia", con el objetivo no de impulsar una secesión del territorio sino de que los independentistas "se vean reflejados en el espejo y se den cuenta de lo que han estado haciendo desde hace años", según Vives.