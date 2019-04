Susana Díaz: "Quiero un PSOE que vuelva a ganar, volver a las victorias de Felipe González y Zapatero"

Arropada por miles de personas, con expresidentes del Gobierno, presidentes autonómicos y exministros, Susana Díaz se ha dado un baño de masas en Madrid en la presentación de su candidatura para optar a la Secretaría General del Partido Socialista: "Me siento contenta, feliz porque tengo el orgullo y el honor de anunciar mi candidatura".

Díaz ha reivindicado "volver a las victorias" y recuperar "el PSOE 100% de todos". Además, ha afirmado que quiere ser la primera secretaria general de la formación pero que también quiere ganar las elecciones generales.

No obstante, Susana Díaz ha añadido que no quiere el poder a cualquier precio y que no va a permitir que nadie diga que la formación es suya.

Asimismo, Díaz ha pedido unas "primarias limpias", también respeto y hablar bien de todos los compañeros. Así ha arrancado su carrera para intentar liderar el Partido Socialista.

El acto de presentación ha sido toda una demostración de apoyo, fuerza y unidad. Ha logrado imágenes impensables como la de algunos rivales internos unidos junto a ella: Felipe González y Alfonso Guerra, Rubalcaba y Chacón y ella misma con Eduardo Madina.

Todos los escalones del partido han estado presentes, militantes, juventudes, secretarios generales, presidentes autonómicos y expresidentes del Gobierno. Una de las frases más repetidas ha sido la de "esto es el PSOE".