Gobernará en solitario. Susana Díaz descarta pactar con los demás partidos tras ganar las elecciones andaluzas sin mayoría absoluta. En 'Al Rojo Vivo', su primera entrevista televisada tras la victoria electoral, Susana Díaz ha ofrecido diálogo con todos, pero no para formar gobierno. El PSOE de Díaz conserva sus 47 escaños y se convierte en la primera fuerza, después de que el PP de Juan Manuel Moreno haya perdido 17 escaños. La presidenta andaluza ha asegurado en laSexta que se queda en Andalucía.



Susana Díaz ha dicho que, tras las elecciones, va a gobernar “mejor” porque ahora es la primera fuerza en respaldo ciudadano, “dejando atrás la necesidad de pactar con Izquierda Unida cualquier norma”. Además, la socialista ha subrayado que “la segunda fuerza está a 14 escaños y la tercera a 32”. Por lo que, “para no sacar adelante una norma en el Parlamento, se debe unir el PP con Podemos o todos juntos”.



La socialista ha destacado que su Ejecutivo “va a ser estable, fuerte” y que tendrá “diálogo con todo el mundo, dentro y fuera del Parlamento”. Todo, sin pactar “el Gobierno con nadie”. Preguntada por su investidura, Susana Díaz ha apelado a la “responsabilidad” después de que los andaluces hayan decidido quién les gobierna y cómo les gobierna.



Ante la negativa de Albert Rivera a que Ciudadanos respalde la investidura de Susana Díaz, el líder de la formación ha dicho que “no es necesario que llamen a su partido si Griñán y Chávez siguen en su escaño”. Díaz ha insistido en que tiene “una sola vara de medir, es la honradez y de ahí no se va a mover”. Asimismo, ha añadido que le quitará el escaño a quien "tenga la imputación en un delito".



Sobre Podemos, Díaz ha dicho que no tiene "nada en común" pese a estar dispuesta al diálogo y acerca del bipartidismo, ha insistido en que "no existía en Andalucía" y ha recordado que ha habido otros momentos a lo largo de la historia reciente en los que el Parlamento andaluz ha estado compuesto por cinco fuerzas.