Susana Díaz abre la puerta a un adelanto electoral si no hay "estabilidad" con IU

El primer acto de Susana Díaz tras conocerse que está embarazada ha sido en un colegio con niños. La presidenta de la Junta de Andalucía tendrá su primer hijo a mediados de julio. "Estoy contenta, voy a conciliar como hacen miles de mujeres cuando se levantan cada día".

En principio, Díaz dará a luz unos días antes de las primarias en el PSOE para elegir candidato a la Moncloa. Susana Díaz insiste en que esa no es su intención. "No estoy pensando en las primarias del PSOE, no tengo tiempo para eso", aseguró en su entrevista en 'laSexta Noche'.

Susana Díaz sigue apostando por acabar la legislatura, en la primavera de 2016, pero el pacto con Izquierda Unida está ahora más en peligro que nunca. "Para agotar la legislatura necesito una estabilidad que ahora no tengo". Aunque no se prevé que mañana lo anuncie, ahora mismo nadie descarta ya que las elecciones andaluzas se acaben adelantando.