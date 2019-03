El Supremo abre causa contra Chaves y Griñán en el caso de los ERE en Andalucía

Tras la exposición razonada que envió al Supremo la juez Mercedes Alaya, el fiscal pidió al tribunal que investigue a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías en su calidad de diputados del Congreso, y a Mar Moreno y José Antonio Griñán en su calidad de senadores.

El Alto Tribunal ha decidido abrir causa contra los exdirigentes de la Junta de Andalucía, después de que la Fiscalía le instara a indagar la intervención “directa o indirecta” de los expresidentes en el diseño del fondo de los ERE.



Según el Tribunal Supremo, resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos de las personas aforadas, en este caso Chaves y Griñán. El siguiente paso es valorar su grado de partcipación, y en caso de atisbar indicios, proceder al enjuciamiento posterior.



En la actualidad, Chaves y Griñán están fuera de la Junta de Andalucía. Chaves es diputado en el Congreso y Griñán, senador de las Cortes Generales. Ambos tendrán que ser llamados a declarar por el magistrado instructor, aunque su imputación judicial no se produciría en ningún caso hasta que finalice la investigacion.

Pedro Sánchez ha recordado que el PSOE "siempre va a ser implacable contra la corrupción, pero que en todo caso hay que respetar la presunción de inocencia". Para Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, aclara que "si algún juez ve indicios de delito tras la comparecencia, no le temblará el pulso". Por su parte, IU piensa que lo que debe haber es agilidad judicial. Hasta que no declaren Chaves y Griñán, no se conocerá la imputación según ha hecho saber Torres Dulce.