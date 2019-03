El PP supeditará la ampliación del permiso de paternidad a una mejora macroeconómica

Noa tiene ya un año. Su padre Álex, tuvo 15 días de permiso de paternidad cuando ella nació. Insuficientes, para él. "Siempre cuesta y siempre te gustaría ayudar más" afirma el padre de Noa. Para su madre también es complicado. "Me he sentido un poquito desbordada, la verdad. Me hubiera venido bien que pudiera estar más tiempo con ella", explica Lucía Poza, madre de Noa.



Pensar en poder haber disfrutado 6 semanas, como ahora plantea en el Congreso, en lugar de 2 como hasta ahora, sería un paso, pero no el definitivo. “Cualquier mínimo paso que se pretenda dar en este camino creo que siempre va a ser muy positivo para la familia, para los pequeños, etc”, reflexiona Alejandro Gómez.



Todos los grupos coinciden en que sería un avance importante en la igualdad, y en la corresponsabilidad. "Será bueno Si lo que se cambiaría es la cultura, dentro de la propia familia, de que los padres también cuidan y la cultura reconoce que las madres no son personas con una entrega en el trabajo menor, sino que son tan capaces como ellos", reflexiona Soledad Murillo, exministra de igualdad PSOE.



El informe se votará en un mes en el Congreso. Y se aprobará, con el voto a favor de casi todos los grupos. El pero, lo introduce el PP, se aplicará sólo cuando la situación económica lo permita.

Ampliar el permiso de paternidad a 6 semansa, si todos los padres lo cogieran serían 400 millones de euros al año. Pero para Soledad Murillo, impulsora de la ampliación en 2007 del permiso de paternidad de 2 a 15 días hay dinero suficiente. "Hay suficiente dinero para eso. Ventajas. Ambos cuidan. Si cuida ella y está formada sacarla del mercado de trabajo cuesta dinero. Y perdemos dinero"



La medida, para los expertos debería ir acompañada de medios públicos, no puede quedar aislada. De guarderías gratuitas, desgravaciones fiscales, y condiciones laborales que garanticen que tener un hijo no se convierte en una carrera de obstáculos.