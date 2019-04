Spottorno asegura que le explicaron que tendría retribución fija, variable y la tarjeta black

Esta vez, Spottorno ha preferido disimular con su abogado ante los abucheos a la puerta de los juzgados. Sobre su tarjeta ha dicho que sí era parte de su salario: "Era parte de mi retribución, así lo entendí siempre".

Se defiende diciendo que se fiaba de la caja: "Yo he dado por bueno que el certificado correspondía a mis deberes íntegros". Retribución que reconocen los demás acusados, aunque sin comprobarlo. "Yo no hago mi declaración de la Renta porque no se hacerla y el gestor que me lo hace hizo las sumas que le pareció que coincidía perfectamente", explica Carlos María Martínez.

Aunque haya quien haga autocrítica, es imposible reconocer los gastos de la famosa hoja del Excel. "Son tres apuntes diferentes en un día en el que ese centro comercial está cerrado y yo estoy cenando con mi familia", explica José Ricardo Martínez.

Sobre los sí reconocidos, el exministro Virgilio Zapatero asegura que eran propios de su función como consejero: "Comí con el presidente Goirigolzarri, tuve una ambale comida que por cierto la pagué con esa tarjeta". Asegura que pagó el importe y que Bankia le pide que lo abone de nuevo.