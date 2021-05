España se prepara para el turismo con los contagios y la incidencia por coronavirus a la baja. Tras el principio de acuerdo de la Unión Europea de abrir su frontera exterior a todas las personas inmunizadas con alguna de las vacunas a las que ha dado el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento, el Gobierno ultima la lista de países que no se ven afectados por las restricciones para entrar en nuestro país.

Actualmente, las entradas de ciudadanos de terceros países en España se rigen por dos criterios: viajes esenciales con o sin medidas de prevención y turismo sin PCR ni cuarentenas. Te las desgranamos:

Viajeros sin restricciones

El Gobierno de España ha realizado una lista de terceros países y regiones administrativas cuyos residentes pueden hacer viajes no imprescindibles a la UE. Son los únicos que pueden viajar por turismo, y además pueden ingresar en España sin PCR ni ningún tipo de restricción añadida:

1. Australia.

2. Israel.

3. Nueva Zelanda.

4. Ruanda.

5. Singapur.

6. Corea del Sur.

7. Tailandia.

8. China.

Además, el Gobierno incluye dos regiones administrativas especiales de la República Popular China: Hong Kong y Macao y a partir del 24 de mayo de 2021, Reino Unido y Japón se incorporarán a esta lista, según ha publicado el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado este mismo viernes.

El resto, solo viajes esenciales

Para el resto de países, España mantiene la restricción de los viajes no esenciales. Por este motivo, a día de hoy, los residentes en todos los territorios que no se ubiquen en la lista anterior no podrán ingresar en España sin una justificación de viaje.

Además, sumadas a las restricciones por motivo de viaje, todos los pasajeros que estén autorizados a entrar en España y procedan de un país o una zona de riesgo por coronavirus tendrán que presentar un certificado con resultado negativo de una PCR realizado dentro de las 72 horas previas a su llegada a nuestro país.

Actualmente, esta es la lista de países considerados 'de riesgo' dentro de Europa:

1. Alemania

2. Austria

3. Bélgica

4. Bulgaria

5. Chequia

6. Chipre

7. Croacia

8. Dinamarca

9. Eslovaquia

10. Eslovenia

11. Estonia

12. Finlandia (excepto la región de Pohjois- ja Itä-Suomi)

13. Francia

14. Grecia

15. Hungría

16. Irlanda

17. Islandia

18. Italia

19. Letonia

20. Liechtenstein

21. Lituania

22. Luxemburgo

23. Malta

24. Noruega (excepto las regiones de Nordland, Troms og Finnmark y Trøndelag)

25. Países Bajos

26. Polonia

27. Portugal

28. Rumanía

29. Suecia

A esta lista se añaden todos los terceros países a excepción de los expuestos anteriormente (en la lista de terceros países exentos), que no precisarán PCR para ingresar en España.

¿Cuáles son las justificaciones de viaje?

Según establece el Ejecutivo, será sometida a denegación de entrada toda persona nacional de un tercer país salvo que se encuentre en la lista de los 10 países permitidos o pertenezca a una de las siguientes categorías:

- Residentes habituales en la Unión Europea, acreditándolo documentalmente.

- Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a ese país.

- Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

- Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

- Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizacines humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

- Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado y seguro médico, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios, y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos.

- Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente.

- Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.

- Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.

Además, desde el 1 de julio de 2020, todas las personas que vuelen a España procedente de otros países (incluidos los niños de cualquier edad), deberán cumplimentar el Formulario de Control Sanitario (FCS) asociado a su viaje, para presentarlo en el Control Sanitario del aeropuerto de llegada a España.

Viajeros españoles con destino al extranjero

El Ministerio de Exteriores emite una serie de recomendaciones para las personas que viajen desde España al extranjero, además de la necesidad de informarse si el país al que acuden acepta la llegada de pasajeros españoles o, en su caso, existe alguna restricción para los mismos.

Además, el Ejecutivo recomienda a las personas que pretendan viajar al extranjero inscribirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se recogerán todos sus datos personales con las garantías de confidencialidad necesarias para que, en caso de necesitarlo, esté localizable si sufre una emergencia grave.

Pasaporte COVID sin PCR gratuitas

Precisamente hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el estand de Turespaña para presentar el Certificado Verde Digital, en el que la UE lleva trabajando varios meses, con el objetivo de reactivar el turismo internacional y cuyo funcionamiento comenzará próximamente.

Este documento se llamará finalmente "Certificado Covid digital de la UE" y será válido en toda la UE desde el 1 de julio. Será emitido en su momento por el ministerio de Sanidad o por las Comunidades Autónomas y permitirá viajar por la Unión Europea de forma segura, ya que recoge si la persona ha recibido la vacuna o no, el número de dosis que se le ha inoculado y hasta el lote del fármaco que se ha empleado en su inmunización, entre otros datos.

El certificado no librará de manera automática al viajero de tener que cumplir restrictivas al llegar su destino, como el cumplimiento de una cuarentena o un nuevo test PCR, pero sí recoge el compromiso de los Estados miembros de abstenerse en principio de imponerle este tipo de medidas adicionales.

Además, contendrá información sobre los test que le hayan podido realizar al pasajero: desde la PCR hasta la notificación de haber superado el coronavirus. Finalmente, la Eurocámara no ha logrado el objetivo de que todas las PCR que se realicen vinculadas al certificado sean gratuitas pero sí se contempla que puedan destinarse fondos adicionales para costearlos y que estas pruebas deberán ser "asequibles" para los europeos.

El certificado no podrá utilizarse para discriminar a los turistas, sino que "tiene por objeto facilitar la libre circulación dentro de la UE y la flexibilización de las restricciones actuales". Así lo indicó en un comunicado la Comisión Europea, que desde el principio se mostró muy tajante con la imposición de que en ningún caso se pueda excluir a los viajeros que no se hayan vacunado.

Este certificado será totalmente gratuito, contará con un código QR que facilite su lectura y se presentará en inglés y en el idioma del país de origen. Además, podrá presentarse en formato papel o en formato digital con el teléfono móvil.