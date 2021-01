Este año casi no hemos tenido noticias de la gripe. Así lo ha visto al menos la población española: "No he tenido ningún síntoma ni conozco a nadie que los haya tenido". Como esta afirmación, un equipo de laSexta ha dado con otras tantas similares al preguntar a quienes paseaban por la calle este sábado. La gripe ha pasado desapercibida. Incluso han bajado las ventas de antigripales en las farmacias.

"No se ha vendido nada, un envase diario como mucho", ha explicado Pili Louzán, farmacéutica en Plaza de España. Porque no hay rastro del virus de la gripe. En Pontevedra no ha habido ni un solo ingreso este invierno. "De pacientes de gripe, propiamente dicha, aún no he tenido este año", ha afirmado Iago López, médico de familia en el Centro Médico de Pontevedra.

En la temporada pasada hubo casi 620.000 casos de gripe en nuestro país, 27.700 hospitalizados, 1.800 en la UCI y 3.900 fallecidos. Este invierno, en cambio, en lo que llevamos de campaña, solo se han confirmado cinco casos del virus. "De la serie histórica reciente, es la primera vez que nos encontramos con este nivel de actividad", ha apuntado Iago López.

La higiene de manos, el uso de la mascarilla y la distancia social han resultado ser un beneficio colateral. "No solo nos previene del contagio del virus del coronavirus, sino también de la gripe, de los virus del resfriado común y del virus respiratorio sincitial en los lactantes", ha señalado Miguel Álvarez, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia. Así, si fuese a haber una ola de gripe, ya debería de empezar a detectarse.

Sin embargo, podría haber sorpresas. "Tenemos que estar vigilantes porque esta ola de frío que asola a España podría hacer que aparezca algún caso", ha apuntado Miguel Álvarez. En una línea similar se ha expresado Iago López: "Yo esperaría todavía unas cuantas semanas para poder decir triunfalmente que este año hemos acabado con ella". El miedo a la pandemia aumentó la demanda de vacunas contra la gripe. Se han vacunado cinco millones de personas más que el año pasado.