El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha detallado los criterios que primarán a la hora de crear el plan de prevención contra el coronavirus de cara a Navidad.

"Hasta que no esté el documento no puedo decir exactamente lo que va a ocurrir, pero sí que es cierto que hay una serie de aspectos concretos relacionados específicamente con las navidades que se tienen que considerar", ha argumentado.

Simón ha remarcado que "estas navidades no serán como las de otros años. Tendrán que ser diferentes, y eso no implica necesariamente que sean peores. Pero tenemos que entender que serán diferentes, y lo tenemos que entender todos".

En este sentido, el epidemiólogo ha apuntado la necesidad de mitigar el impacto de las fiestas de empresa y amigos antes del comienzo del periodo estival, la vuelta a casa de los estudiantes o de los ancianos de las residencias, así como las reuniones familiares "masivas" o la Cabalgata de Reyes.

"Son todos estos aspectos los que el documento va a trabajar junto con otros más que no tengo presentes. Son aspectos muy específicos de la Navidad que no son aplicables a otros puentes u otros festivos", ha explicado el epidemiólogo, que ha incidido en que no es que sean "más medidas", sino que se trata de un paquete específico para Navidad.

Calendario de vacunación

Simón también ha asegurado que la próxima semana estará disponible el primer borrador sobre la estrategia de vacunación frente al COVID-19. Un borrador, ha dicho, que "podría ser discutido en el Pleno del Consejo Interterritorial aunque deberá ser abordado por diferentes grupos" antes de tener un documento final.

En este sentido, ha remarcado que "es un documento aparentemente muy completo y que va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, si bien hay que conseguir que todos los actores involucrados se empoderen del mismo".