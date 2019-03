Serrat: "No creo que sea conveniente para Cataluña independizarse de España"

EL CANTAUTOR DEFIENDE EL DERECHO A DECIDIR

El cantautor Joan Manuel Serrat ha hablado en una televisión estadounidense sobre la independencia de Cataluña. Ha afirmado que el proceso soberanista no es conveniente aunque ha defendido el derecho a decidir de los ciudadanos catalanes. "Las personas deben decidir sobre su futuro, tienen todo el derecho. No creo que sea conveniente para Cataluña independizarse de España. Seguro que este punto de vista me pone en conflicto con el 47% de mis conciudadanos, que han votado que sí".