Sara Hernández: "Corresponde convocar cuanto antes el Congreso Federal y las primarias a secretario general"

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha pedido que se inicien, "cuanto antes y de manera urgente", los trámites para la celebración del congreso socialista y las elecciones a secretario general, con el fin de debatir "en profundidad" el futuro proyecto político del partido.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la reunión extraordinaria del Comité Regional, la primera de este órgano desde que una gestora se hiciese con el control del partido a nivel estatal tras la dimisión de Pedro Sánchez.

Hernández ha sido crítica con la decisión del partido de abstenerse ante un gobierno del Partido Popular, aunque ha remarcado que "acepta la decisión del Comité", pero como "auténtica socialista" ha querido "dejar clara su posición".

Asimismo, ha asegurado que la abstención técnica era la "mejor opción" para evitar una crisis interna dentro del partido, porque era "más útil y más coherente". "Deberíamos habernos abstenido once diputados y el resto mantener el 'no' a Rajoy" ha señalado. Esto hubiera ayudado al proceso "interno de renovación del partido", ya que no se estaría hablando "ni de expedientes, ni de romper con el PSC".

Hernández ha asegurado que la "abstención trágica" llevará a la sociedad "a remolque" durante la próxima legislatura y ha insistido en que la decisión "no se gestionó de la mejor manera".

Ha insistido reiteradamente durante su intervención la "necesidad" de celebrar un Congreso "cuanto antes", porque "no hay nada peor en política que mantenerse en el limbo, que es donde estamos".

Por otro lado, ha remarcado que los procesos de primarias y consultas a la militancia son "mecanismos históricos" del partido socialista y deben "recuperarse" para articular un "nuevo proyecto político".

Asimismo, el secretario de Organización del PSOE-M, Enrique Rico, ha indicado que el comité regional ha entregado un escrito firmado por "más de 40 secretarios generales" para que se concrete la fecha del congreso y el proceso de primarias, y así "restablecer la normalidad orgánica".

Igualmente, son varios los dirigentes del partido socialista los que han coincidido, al hablar con los periodistas, en que el Congreso y las primarias para la elección del secretario general deben realizarse "cuanto antes", como el portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas; el diputado en la Asamblea de Madrid, José Cepeda; o la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera.

La división en el PSOE ha vuelto a ser evidente y voces críticas, como la del concejal Antonio Miguel Carmona, han pedido que se lancen propuestas de unidad "y no de deslealtad". "Que no proponga la secretaria general nada que desuna a los socialistas", ha pedido.