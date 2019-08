Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de consultas con colectivos sociales para elaborar una propuesta de Gobierno a Unidas Podemos cuando retomen las negociaciones.

El presidente del Gobierno en funciones comenzó con los colectivos feministas y este lunes se ha reunido con organizaciones ecologistas en el espacio Ecooo, situado en Madrid.

Acompañado de Francisco Polo, responsable de Emprendimiento, Ciencia e Innovación de la Ejecutiva del PSOE, y Teresa Ribera, la ministra de Transición Energética en funciones, Pedro Sánchez se ha reunido con SEO Birdlife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF.

A la salida de la reunión Teresa Ribera ha explicado ante los medios que estas organizaciones están "contentas por cómo han cambiado los términos del debate, pero a su juicio todavía falta mucho por hacer en cuestiones como la protección de la biodiversidad, la España vacía o las presiones ambientales".

Además, ha anunciado que tendrán "una reunión con colectivos de jóvenes y educadores medioambientales, que viven la emergencia climática con una perspectiva diferente y exige que tomemos este desafío con la seriedad que requiere".

Por su parte, Samuel Martín, portavoz de Ecologistas en Acción, ha contado en Al Rojo Vivo que Sánchez "tenía claro" que no "iban a ayudar a construir relatos contra sus adversarios políticos" porque, dice, no apoyan "formas de coalición, ni fórmulas de programa ni a políticos en concreto, sino políticas definidas". "No comulgamos con la idea de utilizar a las organizaciones sociales", ha subrayado.

Además, ha apuntado la necesidad de implantar "medidas urgentes para abordar la transición socioecológica" ante "la crisis de tan calado" que estamos viviendo. "Si quiere ser el presidente que lidere esa transformación necesita pensar en clave de crisis climática", ha destacado.