Visita de Pedro Sánchez a los agentes policiales y a los heridos en esta semana de altercados en Cataluña tras la sentencia del procés. El presidente del Gobierno en funciones ha acudido primero a la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, donde ha elogiado la labor de la Policía Nacional como "ejemplo de profesionalidad y de vocación de servicio público"

También ha hecho un llamamiento a "garantizar la moderación que representan" los cuerpos policiales para "asegurar la convivencia". Y ha asegurado que estos grupos violentos quieren "cronificar" la situación y "nosotros tenemos que ser más persistentes". "No estáis solos aunque es verdad que la crisis no ha acabado y tenemos que persistir", ha dicho.

Sánchez hace un llamamiento a los policias a "garantizar la moderación que representan".

Al presidente en funciones lo han acompañado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. A continuación, Sánchez se ha desplazado hasta los hospitales Sagrat Cor y Sant Pau, para visitar a los policías que permanecen ingresados, se ha interesado por el resto de los heridos y les ha trasladado el "apoyo de todo el Gobierno y de la sociedad en general por su contribución a garantizar la seguridad y la convivencia y para superar esta crisis de orden público", según un comunicado del Ejecutivo.

Según el último balance, hasta esta mañana se contabilizaban un total de 289 agentes heridos: 154 de los Mossos d'Esquadra, 134 de la Policía Nacional y uno de la Guardia Urbana. A su salida tanto del Sagrat Cor como de Sant Pau, decenas de personas que se habían ido concentrando en los accesos a ambos hospitales han abucheado al presidente en funciones y han lanzado gritos de "Libertad presos políticos".

Concentración ante la Delegación del Gobierno

En paralelo, cientos de personas se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic ante la visita de Pedro Sánchez. "Llamamiento urgente, ahora y hoy, a la ciudadanía de Barcelona. Mientras preparamos la próxima acción, convocamos a todos, entre las 13.00 y las 14.00 horas en la esquina de las calles Mallorca y Roger de Llúria. Hoy que el presidente español visita Cataluña, dejémosle claro: sit and talk (siéntese y hable)", señalaba el mensaje difundido en redes sociales.

El presidente del Gobierno en funciones finalmente no ha acudido a la Delegación y desde Moncloa han anunciado que tras visitar la Jefatura de Policía y los hospitales, ha finalizado su estancia en Barcelona.

Sánchez pide a Torra que condene la violencia

Sánchez ha evitado reunirse con Quim Torra, quien en una carta este lunes le ha pedido reunirse aprovechando su visita a Barcelona: "Aprovechando que hemos sabido a través de los medios de su visita a Cataluña, me pongo a disposición para tener una reunión hoy mismo. Habiendo enviado esta carta, volveremos a ponernos en contacto con usted telefónicamente para volverle a ofrecer un diálogo sin condiciones".

La carta de Torra es en respuesta a la que Sánchez le ha enviado este lunes a primera hora para recordarle que, como responsable público, su obligación es condenar la violencia y "evitar la discordia civil": "Condenar la violencia de forma rotunda; amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten; y evitar la discordia civil".

Sánchez sostiene que Torra "ha evitado condenar de modo tajante e inequívoco las conductas violentas".

"Su conducta se ha movido en los pasados días justamente en sentido contrario. Ha evitado condenar de modo tajante e inequívoco las conductas violentas que se han manifestado con virulencia y asiduidad en diversos puntos de Cataluña, incluso a poca distancia de su despacho", apunta Sánchez en la carta, al tiempo que acusa al presidente catalán de "volver la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales".

El conseller Buch asegura que es "inaceptable moral e institucionalmente que no quiera dialogar con Torra".

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha criticado la negativa de Sánchez a reunirse con Torra en una comparecencia este lunes: Dice que es "inaceptable moral e institucionalmente que no quiera dialogar con Torra".

"Todos conocemos el carácter pacífico del presidente Torra. Ha condenado la violencia, no vale excusarse en que no condena la violencia, lo ha hecho públicamente y más de una vez (...) No hay más sordo que el que no quiere escuchar".