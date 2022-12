Todo empezó el martes con un whatsapp, y dos días después la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fluye. "Ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba", explica el líder de Podemos.

Roto el hielo, primero hablaron un minuto y medio, luego un cuarto de hora y, lo confirma en esta entrevista en eldiario.es, lo siguiente será una cita.

Pero eso no significa que vayan a extender la alfombra roja al PSOE. Los socialistas, a priori, dependen de Podemos para gobernar en cinco comunidades, pero la situación también se da a la inversa en varias ciudades.

En el PSOE se preguntan si lo que quieren es salir todos perdiendo. Podemos todavía va más allá y señalan que allí donde haya alternativas al PSOE, como Compromís en Valencia, ellos serán sus preferidos.