Sánchez cierra con Democràcia y Llibertat y ERC la ronda de contactos antes de la investidura

A las cinco de la tarde Sánchez recibe al portavoz de ERC, Joan Tardà, y su adjunto Gabriel Rufián, y una hora después hará lo propio con el portavoz de DL, Francesc Homs, según han informado fuentes de las dos formaciones catalanas.

El líder socialista viene defendiendo que la intención de su reunión con los independentistas catalanes no es otra que decirles que 'no' a su proceso independentista y dejarles claro que no va a "buscar su apoyo".

Eso sí, la abstención de ambas formaciones --ERC tiene nueve diputados y DL ocho-- podría ser clave para la investidura de Sánchez, dado lo ajusto de la aritmética parlamentaria en esta legislatura.

Una vez se reúna con los portavoces de DL y ERC, Sánchez habrá terminado la ronda de contactos que ha planeado con representantes de todos los grupos parlamantarios, salvo EH-Bildu, a la que ha excluido expresamente de sus conversaciones previas a la investidura.