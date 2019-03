Sánchez asegura que "asumirá su responsabilidad" para formar gobierno si el PP fracasa

EL LÍDER DEL PSOE SOLO CREE EN UNA COALICIÓN PROGRESISTA

La única coalición de la que quiere hablar Pedro Sánchez es una progresista. El líder del PSOE ha reaparecido en Lisboa, donde ha vuelto a decir 'no' a un pacto con el PP. El acuerdo con Podemos, sin embargo, pasa por el escollo del referéndum en Cataluña. Ahí no va a ceder, dice Sánchez, pero sin ellos, las cuentas para gobernar no salen.