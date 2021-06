Nueva imagen de sintonía. Es la que han trasladado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el president de Cataluña Pere Aragonès tras coincidir en un acto de la patronal catalana en Barcelona. Sánchez ha expresado su deseo de "dejar atrás la dialéctica estéril que ha imperado en la política española, y buscar juntos un nuevo nosotros". "No busquemos revanchas, actuemos con pragmatismo y con una enorme dosis de sentido común", ha propuesto Sánchez.

Así, en directo, respondía a las palabras pronunciadas minutos antes en el mismo acto por Aragonès. En su discurso, Aragonès ha apostado por la importancia de "iniciar un camino de diálogo y negociación"."Diferimos en lo que consiste la normalidad. Somos conscientes de las dificultadas, empezamos una nueva etapa de diálogo y negociación, en la que deben caber todas las propuestas. No será fácil, será extraordinariamente difícil pero es una obligación".

Un acto en el que los presentes han aplaudido las palabras finales de Sánchez. "Nos jugamos el futuro, no solo el presente. El futuro vendrá de la mano del reencuentro, y el reencuentro solo se alcanzará con argumentos, con motivos. No podemos fallar. Apostemos por la concordia y el reencuentro", cerraba el presidente.

Se trataba del primer encuentro entre ambos después de la conversación telefónica que mantuvieron el pasado viernes. Una llamada de unos 40 minutos en la que Sánchez y Aragonés se emplazaron a verse en Moncloa este mismo mes de junio. Así, el president de la Generalitat insistía este sábado en que deben afrontar "con coraje una solución política a un problema político, y sacar el conflicto de los tribunales". Según él, esa valentía pasa por una mesa de diálogo a la que pone objetivo: "Es el inicio para la negociación y defender la amnistía y la autodeterminación".

En el mismo acto, el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, emplazaba a Sánchez y a Aragonès a "resolver" la situación catalana. "Los empresarios necesitamos estabilidad política. La presencia de los dos presidentes en este acto envía un mensaje muy potente de tranquilidad y unidad", les decía.

Los indultos, ¿antes del verano?

Precisamente hoy desde el Gobierno confirman la posibilidad de que los indultos a los presos del procés estén listos en verano. El ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta ha defendido la medida de gracia como una apuesta "bastante sensata" para la "reconciliación" y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano. Algo que ya avanzábamos en laSexta de fuentes del PSOE hace unos días. La decisión podría a darse a conocer antes de la segunda quincena de julio.

"Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí... tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho", ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena SER al ser preguntado sobre el posible indulto a los presos del procés. Así, y recordando las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha defendido la necesidad del "reencuentro y el regreso de la política", algo a lo que la medida de gracia "puede ayudar". "Estamos obligados a esperar a ver cuál es la propuesta del ministro de Justicia, pero si estamos empeñados en la reconciliación es una decisión bastante sensata", ha insistido.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. "Hace tres años vimos un choque de trenes que llevaron a un fracaso colectivo que aumentó la tensión social y creó una ruptura y desconfianza. No tenemos que volver a esa estrategia fallada". "Hay que buscar soluciones para conseguir concordia en Cataluña", ha insistido.

Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha opinado en Twitter: "La resolución del conflicto en Cataluña pasa inevitablemente por la libertad de los presos y el diálogo. Ante una ventana de oportunidad para hacerlo realidad, hay que valorar el mensaje de empatía de Junqueras".

El líder de Más País Íñigo Errejón se ha pronunciado al respecto hoy en una entrevista en RNE. Recuerda que esta medida de gracia es un mecanismo "perfectamente constitucional" y asegura que si la concesión de indultos ayuda en el conflicto político en Catalunya, el Gobierno contará con el apoyo de su formación, aunque espera que tomen una decisión "sin pensar en las encuestas".

Errejón ha aprovechado también para comparar la concentración convocada contra la concesión de indultos a los presos del 'procés' en la plaza de Colón con la recogida de firmas del Partido Popular contra el Estatut que llevó a un "callejón sin salida" y que considera que los españoles siguen pagando.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, PP, Vox y Ciudadanos mantienen su ofensiva. Este miércoles en el Congreso dedicarán buena parte de sus preguntas a la eventual concesión de los indultos, una medida contra la que el domingo los tres partidos protestarán acudiendo a la manifestación convocada en la Plaza de Colón por la plataforma cívica Unión 78.

Además, los 'populares' dirigirán una interpelación al Gobierno para que concrete si va a conceder esta medida de gracia y aclare si reformará el delito de sedición en el Código Penal "como pago político a sus secesionistas". Un debate que dará lugar a una moción que los 'populares' someterán a votación en el Pleno de la semana siguiente.