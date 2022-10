San Chin Choon: "Todavía estoy en contacto con Luceño. Normalmente hablamos por WhatsApp"

El empresario malasio San Chin Choon, el hombre más buscado del 'Caso Mascarillas', da la cara para reiterar su voluntad de colaborar con la Justicia española acerca de la compraventa de material sanitario realizada junto a los españoles Alberto Luceño y Luis Medina en los albores de la pandemia.

San Chin Choon ha concedido a Efe una entrevista a las afueras de Kuala Lumpur, en las oficinas de Leno, la empresa malasia que dirige y a través de la que Luceño y Medina proveyeron al Ayuntamiento madrileño de mascarillas, test y guantes en 2020 por 11,9 millones de dólares.

Una operación por la que terminaron embolsándose comisiones de 6,9 millones y por la que están siendo investigados por un posible delito de estafa, falsedad y blanqueo.

"Todavía hacemos negocios. Estoy en contacto con Luceño. Normalmente hablamos por WhatsApp, pero tiene problemas, es un asunto delicado, cuando le llamo, la gente se piensa que estamos conchabados. Por eso ahora hablamos menos, para que no piensen que hacemos pactos", ha afirmado el director ejecutivo de Leno.

San Chin Choon, cuyas declaraciones van en línea con las de sus socios españoles, defiende haber colaborado con la Justicia española, y asegura haber respondido a las 19 preguntas enviadas a través de la Policía malasia, que en principio nunca llegaron a España.

Una colaboración que parece que no quiere completar viajando a España para declarar. "Este es un asunto político, y yo de esto no entiendo, soy malasio. Yo puedo ir a la Embajada de aquí, no tengo problema. Este caso no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué tengo que ir a España? Si voy, parece que he hecho algo malo", ha explicado.

Sin embargo, su testimonio sí que es importante, y es que es clave para saber si los españoles inflaron o no el precio que pagó el Ayuntamiento por el material que San Chin Choon dice haber importado entonces desde China.

En dicha entrevista, San Chin Choon ha explicado que fue él quien fijo el precio del contrato. "Soy el suministrador. Yo fijé también las comisiones. Te digo cómo funciona: en mi negocio, mi beneficio es X, yo entonces fijo y envío el presupuesto, y después de confirmarlo el suministrador me hizo una buena oferta, entonces dije, no hay problema, si mi beneficio es, digamos, del 30%, entonces el resto se lo doy al mediador".

Unas comisiones que ha afirmado que, a su parecer, no las ve inusualmente altas. "Normalmente, en tiempos de pandemia, hay comisiones altas".

Una identidad cuestionada

El empresario, cuya existencia ha sido cuestionada, no aporta más detalles sobre cómo se pactaron esas comisiones ni si todas las partes tenían constancia de las mismas, pero insiste en defender la "legitimidad" de su negocio y su colaboración en las pesquisas.

"En Malasia, soy un hombre famoso", ha afirmado. "Mi identidad es real. Soy un hombre de negocios. ¿Quieres ver mis documentos? No hay problema, te los enseño. Ya he explicado todo a la Policía".

San Chin Choon afirma que sigue haciendo negocios con Luceño

El empresario ha confesado que la pandemia ha tenido consecuencias negativas para su negocio. Sin embargo, ha confesado que ahora está volviendo a remontar.

En cuanto a Luceño, ha desvelado que lo conoció en China en 2018 a través de un empresario singapurense. Ahora, pese al revuelo generado por el 'Caso Mascarillas', continúan haciendo negocios juntos. "Estamos hablando sobre importar aceite de soja de Brasil a China, esta vez es él quien va a facilitar el producto", ha desevelado.