El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido en rueda de prensa que "es imprescindible mantener el estado de alarma en la desescalada para controlar la pandemia de manera eficaz y para dotar al conjunto de españoles de un conjunto de reglas comunes para todo el territorio, por si hubiese algún rebrote, tener vigente este instrumento que durante siete semanas ha permitido controlar la pandemia".

En este sentido, el ministro ha manifestado que "el estado de alarma está funcionando". "Es verdad que había unas dudas iniciales por parte de algunas CCAA, pero es un hecho el que ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las Comunidades Autónomas. Ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia y que ninguna CCAA se haya quedado atrás", ha asegurado Illa.

"El estado de alarma es el único instrumento que tenemos para reducir la movilidad"

En lo referente a la posibilidad de que que se vote 'no' a la nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso, el ministro de Sanidad ha insistido en que, "siendo muy claro, se trata de algo imprescindible" "Ha funcionado durante siete semanas y es el único instrumento que tenemos para limitar la movilidad, que es un factor clave para evitar la expansión de este virus", ha defendido, apostillando que, a pesar de que "el Congreso es soberano para tomar cualquier decisión que estime", pero el estado de alarma "es imprescindible".

Orden de cogobernanza: las decisiones serán consensuadas con las CCAA

Asimismo, Illa ha indicado que el Gobierno ha publicado una "orden de cogobernanza que especifica el procedimiento que se va a seguir junto con las CCAA para la toma de decisiones". "Las decisiones serán consensuadas con las CCAA en reuniones bilaterales y las CCAA deberán plantearnos sus propuestas con una semana de antelación para poder analizarlas", ha expresado el ministro de Sanidad.

Sin embargo, Salvador Illa ha destacado que hay dos criterios de obligado cumplimiento para valorar propuestas que hagan las Comunidades Autónomas: "Que en cinco días se pueda garantizar un mínimo de camas de UCI por cada 10.000 habitantes y la capacidad del territorio de tener 37 y 40 camas para pacientes agudos por cada 10.000 habitantes".

"Se recomienda mantener el número de sanitarios en la desescalada"

Además, el portavoz del Ministerio de Sanidad ha afirmado que "se recomienda mantener el número de profesionales sanitarios en la fase de desescalada" en cada territorio. "Es una recomendación y será cada CCAA la que tome las decisiones en este sentido", ha apostillado el ministro, quien ha añadido que "hará falta una reorganización" de estos profesionales en atención primaria.

"No vamos a tener una vacuna pronto, por lo que hay que aprender a convivir con el virus"

El ministro ha expresado que el conjunto de órdenes que toma el Gobierno tiene como objetivo "ir avanzando hacia la nueva realidad". "El virus no será vencido hasta que no tengamos una vacuna, y no la tendremos pronto, por lo que tenemos que aprender a convivir con el virus. La nueva normalidad nos va a permitir ir retomando la actividad económica, pero sin perder miedo al virus", ha manifestado.

Cambios en la fase 0 de la desescalada

Durante su comparecencia en rueda de prensa, Illa también ha recordado que, a partir de este lunes, se entra en la fase 0 de la desescalada en la que se llevará a cabo "la reactivación del comercio minorista y servicios como talleres o peluquerías". "Se podrán abrir establecimientos siempre que tengan una superficie menor de 400 metros, con el requisito de cita previa y con una atención individualizada y de separación, haciendo desinfecciones dos veces al día, una al acabar la zona de trabajo", ha especificado Illa.

En lo que se refiere a hostelería y restauración, el ministro también ha recordado que "se prohíbe la consumición en el interior del local" y que "solo está permitida la entrega a domicilio y recogida en el local". Además, se llevará a cabo la apertura de archivos, aunque es preferente que las consultas se realicen por vía telemática. Y también ha indicado que a partir de este lunes "se permite a los deportistas de alto nivel entrenar de forma individual".

Por último, el ministro ha querido destacar que "es la primera vez en semanas que se está por debajo delos 1.000 nuevos diagnosticados" y que se confirma que "se está doblegando la curva", aunque para el ministro "el número de fallecidos, aunque descienda, siempre es una cifra importante".