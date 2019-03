Sáenz de Santamaría confirma su candidatura a la presidencia del PP: "Todos pueden contar conmigo"

Soraya Saénz de Santamaría da un paso adelante, presenta su candidatura a la presidencia del Partido Popular.

Un partido que, ha insistido, hay que abrir. "Siempre hemos acertado cuando nos hemos abierto a la sociedad y yo presento eso, un proyecto abierto y en positivo, un proyecto que tiene que construirse escuchando y dialogando", ha dicho.

Abrirse y mirar al futuro, pero sin renegar del pasado: "En estos años hemos construido un futuro más esperanzador para los españoles y tenemos que ponerlo en valor, porque lo que no se pone en valor, se pone en riesgo. Hemos tenido un excelente presidente del Gobierno".

Antes de anunciar que iba a presentar su candidatura informó a Mariano Rajoy. "Me dijo en privado lo que ha dicho en público, que trabajemos por integrar y con responsabilidad, y yo es lo que voy a hacer", ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría en Más Vale Tarde. Sáenz de Santamaría asegura que no hay guerra: "Espero que no la haya. Lo que voy a trabajar es que haya una competencia sana".

Además, Sáenz de Santamaría ha evitado explicar en qué se diferencia su candidatura de la de Cospedal. "Yo no voy a confrontar las candidaturas de unos y de otros", ha sentenciado. No obstante, sí ha explicado qué puede aportar ella: "Tengo experiencia en el Gobierno porque he visto todos los departamentos". Y lo ha querido escenificar presentado su candidatura desde el Congreso. "Yo sé lo que es estar en el Gobierno, pero también sé lo que es estar en la oposición y si hacemos una buena oposición, volveremos al Gobierno", ha añadido. Tienen que creer en ello, dice, porque son un partido diferente.