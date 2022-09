La candidata del PP para presidir Cantabria, Ruth Beitia, defendió en Más de uno de Onda Cero la revisión de la ley de violencia de género porque cree que aunque la mujer es mas vulnerable ante el hombre en algunos momentos, "se debe de tratar por igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados".

En su opinión, cada caso debe ser valorado de manera individual y piensa que en todas las denuncias "la presunción de inocencia tiene que estar ahí; no creo que todos los hombres por el hecho de que una mujer diga que ha sufrido violencia de género deban de tener un acoso ni mediático, ni judicial, ni policial".

El PSOE considera que las declaraciones en las que la candidata del PP en Cantabria, Ruth Beitia, equipara la violencia machista que sufren las mujeres con la que padecen los animales la colocan "cerca de los Trump".

La ley de violencia de género no fue el único tema del que habló Beitia, que también reconoció que "ser candidata a la presidencia de Cantabria es un gran reto". Además, reconoce que necesitará alcanzar pactos si quiere gobernar.

La candidata del PP pide que "el duelo con Revilla no sea de imagen, sino que sea una lucha por los cántabros" y pregunta al actual presidente de la comunidad que cuándo va a presidir Cantabria, porque "parece que es el PSOE quien gobierna y no Revilla".

Beitia ha explicado después de la entrevista que no se ha explicado bien: "No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir".