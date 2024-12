Rufián: "Estoy convencido de que Junts hará presidente a Feijóo de una forma u otra"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, está convencido de que "tarde o temprano, Junts hará presidente" del Gobierno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "una forma u otra", utilizando cualquier vía. Así lo ha señalado el republicano este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados tras conocerse los distintos movimientos de la derecha catalana: de pedir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza al pacto con el PP para tumbar el impuesto sobre la producción energética.

Pese a que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya descartado apoyar una posible moción de censura que presente Feijóo tras las presiones de los de Carles Puigdemont al Gobierno. "Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos", aseguró Turrull.

Sin embargo, Rufián desconfía de los de Carles Puigdemont y ha afirmado que él les conoce "mucho". Por eso, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la formación catalana apoyará "tarde o temprano" una opción para que Feijóo sea jefe del Ejecutivo "por la vía que sea". "Simplemente está allanando el camino, tanto en Cataluña como aquí", ha aseverado el líder de ERC en referencia a la exigencia de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza o la enmienda pactada para desactivar un impuesto eléctrico.

Según ha recordado, en el Congreso de los Diputados "ya existe una mayoría de derechas" y que si el líder del Partido Popular no es presidente es porque Junts "no se atreve". "Lo único que pasa es que Junts no se atreve a dar el paso, pero se atreverá. Lean a (Pilar) Rahola", ha zanjado.

ERC acudirá a la reunión de Hacienda

En estas declaraciones, el político republicano también ha confirmado la participación de ERC en la reunión de la tarde de este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha convocado con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas y no ha querido entrar a valorar la ausencia del PNV, que este martes anunció que no participaría.

Sobre el acuerdo alcanzado el lunes por el PP y Junts para eliminar el impuesto sobre producción energética y cuya tramitación parlamentaria pararon al final este el PSOE y Sumar a la espera de poder revertir la situación, Gabriel Rufián se ha limitado a decir que su partido está dispuesto "a seguir negociando" para "ayudar al consumidor, no al PSOE".