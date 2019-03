Rubalcaba: "No vamos a parar hasta que retiren la ley del aborto"

La 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a retirar la nueva regulación; una iniciativa cuya votación se efectuará por voto secreto, por papeleta en urna, para intentar recabar el apoyo de los diputados del PP críticos con la reforma planteada por Alberto Ruiz-Gallardón.

Rubalcaba destaca que su grupo hará todo posible contra la ley del aborto de Gallardón

Rubalcaba ha confirmado igualmente el aborto va a ocupar "buena parte" de sus iniciativas tanto parlamentarias, como sociales, en este nuevo periodo de sesiones, que finaliza en el mes de junio, con el objetivo de retirar la ley del aborto, ese "intento" del Gobierno por "cercenar la libertad de las mujeres" y decidir sobre su propia maternidad.

"En esto no hay medias tintas y no hay pactos posibles y se está por la libertad y la ley de plazos. Vamos a ser taxativos y no vamos a parar hasta que retiren la ley. Un planteamiento que vamos a mantener desde esta tarde en el Parlamento", ha insistido Alfredo Pérez Rubalcaba.