Rubalcaba intenta aplazar el debate de su sucesión y controlar el calendario de primarias

Un PSOE que no levanta cabeza -según el CIS- y la falta de autoridad de Rubalcaba que apuntan las voces críticas del partido han alimentado el debate sucesorio. aunque Rubalcaba y núcleo duro socialista se empeñen en enterrar el asunto. "El PSOE no está en eso. Eso se va a producir cuando toque. Cuando decidamos entre todos que hay que elegir el candidato", aseguraba Rubalcaba.

Se mueven fichas y nombres como el de Patxi López, delfín de Rubalcaba. Comienzan los sondeos, quién apoya a quién. López suena pero él echa balones fuera. “La preocupación del PSOE ahora no es saber, entre nosotros, quién está en una especie de carrera", afirma López.

El duelo podría ser entre vascos porque Eduardo Madina toma posiciones

Lejos queda este "no" rotundo que Madina proclamaba hace unos meses: "Me conozco a mí mismo y conozco mi tamaño y sé que mi volumen no puede dirigir al primer partido de este país".Pero esta semana Eduardo Madina se ha dejado querer. Muchos compañeros del PSOE ven con muy buenos ojos la posibilidad. Sin olvidar a Carme Chacón, también en las quinielas. Ella habla de Madina como un gran amigo aunque su ambigüedad en ciertos temas hace dudar a algunos socialistas.