Rubalcaba calla ante las peticiones internas de romper con el PSC

Cuando hay una pelea en una familia, siempre hay, como Rubalcaba, quien intentar mirar para otro lado También el que quiere quitarle hierro al asunto, papel asumido por Chacón, y dice mirar por el bien de todos. Y el que ha iniciado la disputa y no le gusta que le den la espalda. Pere Navarro cree que detrás de la dimisión de Chacón hay intereses personales.

Los socialistas catalanes lamentan que Carme Chacón no votara con ellos a favor de la iniciativa soberanista e insinúan que la exministra debería dejar su escaño. "Ella debe valorar si su conciencia le permite seguir representando al PSC en el Congreso de los Diputados", ha explicado Pere Navarro.

Pero fueron ellos mismos los que también rompieron la disciplina de voto del PSOE. Por eso, la pelea va más allá de nombres propios y puede terminar en divorcio. "No pueden romper esa disciplina de voto porque sería violar el acuerdo. Si violan el acuerdo, el PSOE se siente absolutamente libre de tomar la decisión que estime oportuna sobre el PSC", declaraba Alfonso Guerra. Una decisión que de momento no se va a tomar. Habrá que esperar al futuro, porque Guerra no es el único que pide poner fin a un matrimonio que ha durado 35 años.