Rodríguez, diputada del PP: "Es grave que no se pueda abortar ante una malformación"

RAJOY PEDÍA NO PRONUNCIARSE SOBRE LA POLÉMICA LEY

Mariano Rajoy pedía a los suyos que no discutieran en público sobre la polémica ley del aborto, pero no le han hecho mucho caso. Beatriz Rodríguez, diputada del PP, no tiene duda de que "es necesario mejorar cosas" de la ley del aborto. Rubalcaba pide que se guarde en un cajón.