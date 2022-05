La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha animado este miércoles a dedicar "un minuto de tiempo" a consultar de quién depende la seguridad de los móviles que utiliza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así ha respondido la titular de Defensa a su llegada al Congreso antes de comparecer en la comisión del ramo para explicar la 'Brújula Estratégica de la Unión Europea', un foro en el que las formaciones independentistas le van a pedir cuentas por el espionaje a miembros de estos partidos. A la pregunta sobre de quién depende la seguridad de los móviles del presidente del Gobierno, Robles ha contestado: "Todo está en las normas, todo está en la ley, eso es lo que pasa en democracia". Y, a renglón seguido, ha animado a la prensa a emplear "un minuto de tiempo" a consultar ese extremo.

"Yo no soy las normas, van ustedes a las normas y lo miran y ahí se les aclaran todas las dudas", ha insistido sin querer precisar más. "La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas y, por tanto, no hay más que echar un minuto de tiempo y buscar las cosas", ha añadido. Así, ha dejado entrever que las competencia de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno no depende de su departamento.

¿Apunta Robles a Moncloa?

Según publica hoy 'El Confidencial', la seguridad de los terminales que utiliza Sánchez en mayo de 2021, cuando su móvil fue infectado por el programa 'Pegasus', correspondía a la Secretaría General de Presidencia, entonces en manos del ahora ministro del ramo, Félix Bolaños.

Robles también ha sido interpelada sobre la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, pero ha decidido guardar silencio cuando se le ha preguntado, por dos veces, si la jefa de los servicios de inteligencia debe dimitir.

Más tarde, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que las comunicaciones dependen de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que el asunto de la ciberseguridad recae sobre el Centro Criptológico Nacional, que depende a su vez del Ministerio Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia. "Trabajan de la mano", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que ayer se reunió con Robles y Bolaños para preparar la rueda del Consejo de Ministros.

En la misma entrevista, Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Marruecos podría estar detrás del espionaje. "Nosotros en aras a la prudencia tenemos que ser muy prudentes antes de hacer una consideración. Yo entiendo la preocupación y espero que se comprenda que no podamos hacer esas consideraciones sobre futuribles, sobre hechos que no están contrastados", ha zanjado sobre este asunto.

El Gobierno analizó los móviles tras conocer la investigación de Citizen Lab

Sí ha confirmado que investigaron los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, después de conocerse la investigación de la plataforma Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, que desveló el presunto espionaje a independentistas con el software Pegasus. "En los últimos días como consecuencia de esta investigación interna", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, al tiempo que ha asegurado que cumplen con los protocolos de ciberseguridad y que lo hubieran detectado. "No se ha incumplido el protocolo. Se han producido errores, el ataque existe", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que informarán del resultado de los análisis de los terminales del resto de miembros del Gobierno cuando hayan terminado el "chequeo" de todos los dispositivos y ha explicado que el motivo por el que dieron cuenta del espionaje a Robles y Sánchez en rueda de prensa el lunes fue porque "de manera inmediata" iban a ponerlo a disposición de la justicia y porque no tienen "nada que ocultar". En este sentido, la titular de Política Territorial ha asegurado que los sistemas de ciberseguridad en España "funcionan" y, a renglón seguido, ha apuntado que "según van avanzando los mecanismos de protección van avanzando las amenazas".

Preguntada acerca de si se han tenido constancia de que se hayan producido ataques a otros miembros del Gobierno anteriormente, la ministra ha asegurado que "de estas características y con este sistema, no". Así, ha asegurado que no tienen "constancia" a través de un informe del Centro Criptológico Nacional de que la exministra de Exteriores Arancha González Laya fuese atacada en esos términos. Además, ha explicado que tienen un mecanismo de comunicación interno a través de una de una aplicación que es con el que "normalmente" hablan entre los miembros del Gobierno. "El teléfono está protegido, analizado y pasa los filtros (...) Tenemos las precauciones lógicas de saber que en algunas ocasiones, cuando se aborda información sensible que puede afectar a la seguridad del Estado, existen otros medios para poder abordarla", ha explicado.

.