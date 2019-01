Rivera subraya que las medidas del pacto PP-Vox no son vinculantes para el futuro Gobierno de Andalucía

"Es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que no vincula al Gobierno de Andalucía", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. "Las únicas" medidas que comprometerán a ese Ejecutivo son "las pactadas entre Ciudadanos y el PP", y "lo que hayan firmado otros grupos parlamentarios tendrán que defenderlo en la Cámara", ha añadido.

Rivera, que no ha querido comentar en detalle los puntos de los que consta el documento del PP y Vox, ha dicho que ante las leyes o las enmiendas que planteen luego los distintos partidos en el Parlamento andaluz, Cs estará dispuesto a debatirlas si le parecen "razonables". Y "si traen una ley que no nos gusta, votaremos que no con las dos manos", ha afirmado.

Si, por ejemplo, Vox hace una propuesta "para ir en contra de los derechos Lgtbi o de la igualdad entre hombres y mujeres, nos tendrá enfrente, porque yo al siglo XX no quiero volver, quiero estar en el siglo XXI", ha advertido, asegurando que Ciudadanos va a aplicar en todas las comunidades autónomas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.