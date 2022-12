Parón a las expectativas de Ciudadanos. Pese a que el partido naranja se esfuerza por presentar su resultado en las elecciones como un éxito, la realidad es que con sólo el 13,9% de los votos no ha alcanzado su objetivo.



"Hemos conseguido algo histórico, consolidar el nuevo centro político en España con 3,5 millones de votos, con autonomía, sin depender de los demás partidos y diciéndole la verdad a la gente", ha dicho Albert Rivera en Al Rojo Vivo.



Durante la campaña, Rivera se ha apoyado en los sondeos que se iban publicando y que le situaban como segunda fuerza, a muy poco del PP. Con 40 escaños, Ciudadanos se convierte en la cuarta opción en el Congreso. No serán llave para formar ningún gobierno y tampoco liderarán el cambio.



En Catalunya, Ciudadanos tampoco consiguió su objetivo. Baja hasta el quinto puesto y pierde fuerza respecto a las catalanas, en las que quedó en segundo lugar. Navarra, País Vasco, Extremadura y La Rioja son los puntos más débiles de Ciudadanos, aquí no ha obtenido representación parlamentaria.