Rivera insiste en la dimisión de Rajoy "para permitir una salida ordenada de la legislatura" y "pactar elecciones a medio plazo"

Con la moción prácticamente perdida para el PP, Rivera propone "que dimita Rajoy y pactar la convocatoria de elecciones", una solución que no gusta ni a sus socios ni al candidato.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha contestado: "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

Un Pedro Sánchez muy duro con todos los rodeos que dice ha dado Ciudadanos, primero proponiendo candidatos independientes: "Por cierto, señor Rivera, ¿por qué no propone usted a una mujer?".

Además, ha acusado a Sánchez de Mentir y ha contado cómo habían sido las negociaciones previas a la moción, cómo hablaba del PP: "Iban a desestabilizar lo máximo posible al gobierno de España y al grupo parlamentario popular".

Sánchez ha provocado incluso la crítica contra Ciudadanos en la bancada popular. Rivera, por su parte, se ha sorprendido: "No voy a bajar al barro, no voy a contar aquí lo que usted me ha contado de Iglesias o de Rajoy porque yo no soy como usted".

Dice que no votará a favor de la moción de censura por los apoyos que ha recogido Pedro Sánchez: "¿Se puede gobernar España con quienes quieren liquidar España? La respuesta es no".

Rivera también ha lanzado una amenaza: "Aprovechen estos meses para violar leyes y señalar personas; de aquí a poco, los españoles van a decir basta, van a decir que en Cataluña también se cumple la Constitución".

Recuerda Rivera que los únicos leales han sido Ciudadanos apoyando unos presupuestos: "Ahí tienen la palabra del PNV".

Pero a Pedro Sánchez no le vale, afirma que él podrá mirar a los ojos a los Españoles, sin embargo, ha dicho que "Rivera tendrá que agachar la mirada".