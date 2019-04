COMUNICADO OFICIAL DE BARBERÁ

Dimisión a medias de Rita Barberá. Se da de baja del Partido Popular pero se aferra a su escaño en el Senado. En un comunicado emitido resalta en mayúsculas que no piensa dejar la Cámara Alta: "Expreso mi voluntad de no dimitir y de permanecer en él como me ampara la ley. De lo contrario, podría entenderse como una asunción de culpabilidad".