El rey recibe a UPN y PNV para conocer sus posturas de cara a la investidura

El rey ha abierto la segunda jornada de su ronda de consultas previa a la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno con el diputado de UPN Javier Esparza, con quien se ha reunido en su despacho del Palacio de la Zarzuela.

Don Felipe ha dado la bienvenida a Esparza con un cordial apretón de manos en el salón de audiencias del palacio, donde ambos han posado sonrientes para los medios gráficos antes de acceder al despacho del Monarca.

En contra de lo previsto cuando se confeccionó el calendario de consultas, esta mañana no ha habido más audiencias que la del parlamentario de UPN, ya que, tras Esparza, el Rey iba a recibir a la diputada de EH-Bildu Marian Beitialarrangoitia, pero los militantes de esta formación acordaron que no acudiera a la Zarzuela porque no se sienten representados por la Monarquía.

La Casa del rey no se ha pronunciado sobre la decisión de EH-Bildu, que fue notificada ayer a Zarzuela por el Congreso de los Diputados. Por la tarde, Felipe VI se reunirá con el representante del PNV Aitor Esteban, pero solicitó intercambiar la fecha y hora de su audiencia con el diputado de UP-IU Alberto Garzón por motivos personales, una modificación que el Congreso sometió al visto bueno de Zarzuela y la Casa del Rey aceptó con carácter excepcional.

Tras Garzón, acudirán mañana a su encuentro con el Monarca los diputados Antón Gómez-Reino y Alexandra Fernández, en representación de la candidatura gallega En Marea Podemos, y, ya por la tarde, el parlamentario Francesc Homs (DiL), único portavoz de las formaciones independentistas catalanas que se reunirá con el rey, dado que ERC no quiso participar en esta ronda de conversaciones.

Las consultas continúan el jueves con Joan Baldoví (Compromís-Podemos), Xavier Domènech (En Comú-Podem) y Albert Rivera (Ciudadanos) y se completarán el viernes con el líder de Podemos, Pablo Iglesias; el del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Mariano Rajoy, quien desea someterse al debate de investidura como candidato de la fuerza política más votada.