El rey Juan Carlos ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco Mans, según ha informado la Casa del Rey en un comunicado relativo a las informaciones publicadas sobre las fundaciones Lucum y Zagatka, en las que dejó como beneficiario al rey Felipe VI.

Así, afirma que "en el ejercicio del derecho a la defensa", será a partir de este momento el abogado "quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes".

El comunicado afirma también que Don Juan Carlos ha pedido "que se haga público" que "de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información" a su hijo.

Según informa 'OkDiario', Javier Sánchez-Junco Mans ha sido fiscal durante varias décadas, concretamente en la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Asturias y también en la secretaría de la Fiscalía General del Estado. También estuvo en la Fiscalía Anticorrupción.

Desde el 2001 goza de una excedencia que le ha permitido ejercer de abogado con su propio despacho. Entre otros casos, ha defendido a uno de los consejeros acusados de la estafa de Afinsa, Tomás Olalde. También hizo lo propio con el banquero Ángel Corcóstegui en la causa de las indemnizaciones millonarias que cobraron tras abandonar el Banco Santander Central Hispano.

Entre sus causas también aparece como abogado defensor del BBVA y del exconsejero de OHL Javier López Madrid.

El rey Felipe VI asegura desconocer "por completo totalmente" su designación como beneficiario en la Fundación Zagatka, revelando también que conoció su designación como beneficiario en la Fundación Lucum el pasado 5 de marzo de 2019.

Felipe VI reconoce haber declarado no tener conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que menciona la información publicada por 'The Telegraph', recogiendo que el 12 de abril se escribió una carta a Juan Carlos I para que se dejara sin efecto tal designación, "manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad".