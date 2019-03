Reúnen más de 235.000 firmas para salvar el CSIC

Más de un centenar de investigadores se han reunido a las puertas del Ministerio de Economía y Competitividad para hacer entrega de las más de 235.000 firmas recogidas para "salvar" el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Los trabajadores del CSIC han esperado a que tres representantes del colectivo "Ciencia con futuro", la organización que comenzó la recogida de firmas a través de una petición en la plataforma Change.org, entregase las firmas en el ministerio.



En esta misiva, los investigadores piden a la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, que "no deje morir" al CSIC y denuncian que este organismo y la ciencia pública española "agonizan y podrían dar sus últimos estertores".



La carta se publicó en Change.org el pasado 10 de julio, un día después de que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, afirmara que el organismo público necesita "imperiosamente" 75 millones de euros más para evitar un "cataclismo", cantidad que se sumaría a los 25 millones ya acordados el 28 de junio por el Consejo de Ministros.



La secretaria de Estado confirmó que el Gobierno aprobará una nueva partida de 50 millones de euros, pero, según este investigador, "son unas palabras que hasta que no sean ratificadas no llevan a ningún puerto".



Según uno de los asistentes, José Manuel Fernández, investigador en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, 230.000 firmas en tres semanas muestran que "la sociedad es consciente de que la investigación va a ser una de las claves que nos saque de esta crisis", pero falta que el Gobierno "se dé cuenta también".



Aunque no tienen aún previstas más acciones, si no se pone remedio y no son escuchados, los científicos no van a quedarse parados porque si no están "abocados al fracaso".