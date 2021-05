Galicia ya no tiene ni toque de queda ni confinamiento autonómico. No obstante, de cara a evitar nuevos contagios, la Xunta ha decidido prohibir estos encuentros entre no convivientes entre las 01:00 y las 6:00 horas. Y, en cinco municipios, ha conseguido el aval judicial para prorrogar el toque de queda y los cierres perimetrales.

En este sentido, a pesar de los cambios, sí se han flexibilizado las normas en otras cuestiones, como es el caso de la hostelería. Los bares podrán abrir hasta las 23:00 horas, mientras aquellos con el certificado de restaurante pueden abrir hasta las 1:00 horas. Estas son las principales medidas en la región:

- Ya no hay confinamiento autonómico, pero se mantiene el cierre municipal en las localidades más afectadas. En aquellos en nivel máximo, hay toque de queda a las 23:00 horas.

- Se permiten las reuniones de un máximo de cuatro personas en espacios cerrados y de seis personas al aire libre, sean de uso público o privado.

- Se mantiene la prohibición de reuniones de personas no convivientes entre la 01:00 y las 6:00 horas, tanto en interior como exterior, así como el cierre de la hostelería en los municipios en nivel máximo.

- En el resto de municipios, los locales de hostelería podrán estas abiertos hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta las 01:00 horas.