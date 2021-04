Las comunidades autónomas mantienen el abanico de restricciones comunes hasta este viernes, 9 de abril. No obstante, algunas de ellas ya trabajan en su ampliación, sobre todo al ascenso de casos que se está experimentando en buena parte del país.

En este sentido, de momento se mantiene el toque de queda de 23:00 a 6:00 horas, los cierres autonómicos perimetrales o las limitaciones en las reuniones en espacios públicos y privados. Unas medidas que, como ha insistido en más de una ocasión la titular de Sanidad, Carolina Darias, pueden ser todavía más estrictas si así lo desean las CCAA.

De momento, la incidencia acumulada continúa su ascenso: según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad este martes, la IA ha repuntado hasta los 164,71 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes. Por otro lado, las personas vacunadas siguen aumentando y se espera que este mes de abril sea clave para impulsar el porcentaje actual.

Con este panorama sobre la mesa, recordamos qué medidas tiene vigentes cada comunidad autónoma de cara a los próximos días:

Andalucía

Toque de queda de las 23:00 horas a las 6:00.

La Junta amplía hasta las 22:30 horas la apertura de la hostelería y de los negocios comerciales en aquellos municipios que tengan una IA inferior a los 1000 casos.

Las zonas con menor incidencia podrán acoger reuniones de hasta seis personas (en hostelería se mantiene el máximo de cuatro).

Se mantiene el cierre de todas las provincias hasta el próximo 9 de abril.

Madrid

Prohibidas las reuniones en domicilios y espacios privados con personas no convivientes, mientras que en espacios públicos interiores pueden ser de un máximo de cuatro personas .

Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar, como máximo, a las 23:00 horas. Asimismo, a partir de las 22:00 horas no podrán entrar nuevos clientes.

El Gobierno madrileño también ha ampliado de cuatro a seis el número de comensales que pueden consumir en las terrazas de los bares .

Toque de queda a las 23:00 horas.

Galicia

Apertura de las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra, incluidas estas dos ciudades, que dejarán de tener cierre perimetral conjunto, aunque varios ayuntamientos continuarán en nivel alto y cerrados.

Se permiten las reuniones de no convivientes hasta un máximo de cuatro personas .

Reabren los centros comerciales los fines de semana.

La hostelería vuelve a funcionar hasta las 21:00 horas , salvo en el Concello de Beade, donde seguirá cerrada

El toque de queda es a las 22:00 horas.

Cataluña

Reabren los centros comerciales entre semana, aunque permanecen cerrados los fines de semana. Desde el pasado 15 de marzo estos comercios (de hasta 800 metros cuadrados) pueden abrir todos los días .

Los comercios de más de 400 metros cuadrados vuelven a abrir al 30%, mismo aforo que en los espacios deportivos, y en las piscinas ese aforo aumenta hasta el 50%.

Por otra parte, se amplía el horario de la hostelería hasta las 17:00 horas .

Reuniones de máximo 6 personas, tanto en espacios públicos como privados.

Confinamiento comarcal y toque de queda de 22:00 a 06:00 horas. También desde el 15 de marzo, este se ha levantado, pero solo para desplazamientos con la unidad de convivencia .

Se abren centros cívicos para mayores de 60, en las universidades habrá una presencialidad del 30 por ciento y en los gimnasios vuelven los vestuarios, aunque la recomendación es ducharse en casa.

Aragón

Con respecto a la hostelería y el resto de servicios no esenciales, el horario de apertura se amplía hasta las 22:00 horas . Asimismo, se prohíbe el consumo en barra, fumar en las terrazas y el aforo será de 100% en el exterior y 30% en el interior.

Toque de queda a las 23:00 horas .

Las reuniones son de un máximo de seis personas en espacios públicos y cuatro en espacios cerrados. Y, desde el sábado 20 de marzo, las reuniones en espacios privados quedan limitadas únicamente al núcleo de convivencia.

Se levanta el confinamiento perimetral entre provincias, aunque se mantiene para el conjunto de la región hasta el próximo 9 de abril.

Asturias

Confinamiento perimetral de toda la región.

Toque de queda a las 22:00 horas.

Reuniones de un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos; de 4 en espacios públicos cerrados y prohibidas en espacios privados.

Se retrasa una hora, hasta las 21:00 , el horario de cierre de los establecimientos de alimentación, bebidas y productos y bienes de primera necesidad de la comunidad para evitar las aglomeraciones.

Cantabria

Se permite abrir el interior de la hostelería con un tercio del aforo. Además, el consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas , preferentemente mediante reserva previa y con una ocupación máxima de seis personas. No obstante, no se debe permitir la entrada de nuevos clientes más tarde de las 22:00 horas, y los locales deberán cerrar a las 22:30 horas.

Desde el pasado 26 de marzo, se restringen las reuniones a cuatro personas en espacios cerrados, seis en abiertos, mientras que en espacios privados quedarán prohibidas entre no convivientes.

El toque de queda es de 23:00 a 06:00 horas.

Se mantiene la limitación de entrada y salida de la comunidad autónoma.

Castilla-La Mancha

El toque de queda es a las 00:00 horas.

Hay diez municipios en el nivel 3 de alerta: Azuqueca de Henares, Fontanar, Herencia, Las Ventas de Retamosa, Noblejas, Pioz, Santa Cruz de la Zarza, Socuéllamos, Torrenueva y Valmojado.

Azuqueca de Henares, Fontanar, Herencia, Las Ventas de Retamosa, Noblejas, Pioz, Santa Cruz de la Zarza, Socuéllamos, Torrenueva y Valmojado. Se mantiene la limitación de seis personas como máximo en las reuniones .

Los establecimientos de restauración y hostelería podrán abrir hasta las 23:00 horas, con un tercio del aforo.

Se permite abrir el aforo en interiores de la hostelería hasta el 50% , aumentándose hasta un 75% en el exterior. Queda prohibido el servicio de barra y los clientes deberán permanecer sentados.

Se pueden abrir, con un tercio de aforo, bibliotecas, museos y archivos, gimnasios y centros de ocio.

Bingos, salas de juego y casas de apuestas volverán a abrir con un aforo máximo interior del 50%.

Castilla y León

Toda actividad no esencial de la Comunidad, como los bares y restaurantes, puede admitir clientes hasta las 21:30 horas, mientras que el cierre se dictamina a las 22:00 horas.

Toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 7:00 .

Permitida la movilidad entre provincias, si bien se mantendrá el cierre perimetral del conjunto de la comunidad.

Reuniones de un máximo de seis personas.

La hostelería puede reabrir su interior hasta un tercio del aforo .

En Burgos, Palencia, Segovia y Soria se ha cerrado el interior de los bares, gimnasios y centros comerciales

Abiertos los centros de mayores para que los residentes puedan recibir visitas de sus familiares o salir del centro.

Comunidad Valenciana

Desde el pasado lunes, 15 de marzo, las terrazas han reabierto al 100% de su capacidad, mientras que los interiores lo han hecho hasta un 30%. Se mantiene el horario de cierre a las 18:00 horas.

Los comercios no esenciales podrán permanecer abiertos hasta las 20 horas con su aforo reducido al 50%.

Reabren las instalaciones deportivas al aire libre y la mascarilla deja de ser obligatoria. Las actividades o entrenamientos se podrán realizar en grupos de máximo cuatro personas y sin público. Asimismo, continúan suspendidas las competiciones, excepto las federativas de ámbito autonómico y profesional.

Se mantiene el toque de queda a las 22:00 horas .

Cierre perimetral de toda la Comunidad.

Se prohíben las reuniones en espacios públicos entre más de cuatro personas no convivientes. En espacios privados, estas no pueden realizarse.

Los parques y jardines al aire libre están abiertos de 6:00 a 22:00 horas y se permite el uso de las zonas de juegos infantiles.

El aforo en lugares de culto se aumenta al 50%.

Extremadura

Reuniones de un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos; de cuatro en espacios públicos cerrados y estarán prohibidas en espacios privados.

La hostelería y el comercio pueden abrir hasta las 22:00 horas. En el primero, las mesas pueden ser de hasta cuatro personas.

Toque de queda a las 23:00 horas .

Las terrazas elevarán su aforo del 50 al 75%. Aumenta el número de personas en cada mesa de cuatro a seis.

Cierre perimetral de la región.

La Junta ha decidido aplicar las medidas de Sanidad para Semana Santa de forma ininterrumpida. De este modo, estas normas estarán en vigor hasta el próximo 9 de abril.

Baleares

Ampliado el aforo permitido en los comercios del 30% al 50%, aunque las grandes superficies seguirán cerradas los fines de semana y festivos, y el horario de cierre se mantiene a las 20 horas .

Se relajan las restricciones en los gimnasios y otros establecimientos deportivos, que podrán abrir al 30% de su aforo, y se permiten, además, grupos de hasta diez personas en actividades físicas al aire libre y excursiones.

Mallorca reabre las terrazas de bares y restaurantes hasta las 17:00 horas y con aforo limitado al 50%, y permite las reuniones sociales de un máximo de 6 personas de dos núcleos de convivencia. También se abre el interior de los locales con un tercio del aforo.

En Ibiza, la hostelería reabre hasta las 17:00 horas con un aforo limitado al 50%.En Formentera se permiten las mismas actividades sociales y de restauración que en Mallorca e Ibiza, pero con una hora más de apertura de terrazas, que podrán cerrar a las 18 horas.

Canarias

Lanzarote y La Graciosa descienden al nivel 2 de alerta , además, sin medidas adicionales, lo que implica el levantamiento del cierre perimetral al que estaba sometidas esas islas. El resto de islas (La Palma, La Gomera y El Hierro) continuarán en nivel 1.

Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con el nivel de alerta 2 (ámbar), aunque "reforzado", según el Gobierno canario. Así, presentan el toque de queda a las 22.00 horas, reducción de aforos y reuniones de cuatro personas. No hay cierre perimetral y los interiores de la hostelería y gimnasios pueden abrir.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, con el nivel de alerta 1 (verde), el toque de queda es a las 00:00, la hostelería abre hasta esa hora, pero el aforo es del 100% en el exterior y del 75% en el interior y las reuniones de no convivientes pueden ser de hasta diez personas.

A partir del lunes 22 de marzo, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura están en el nivel 3 de alerta (toque de queda de 22:00 a 6:00 y reuniones solo entre convivientes, salvo en hostelería, donde el máximo es de cuatro personas).

La Rioja

Las reuniones entre no convivientes se sitúan en un máximo de seis personas.

Se levanta el cierre perimetral de todos los municipios riojanos , pero la región autónoma continúa cerrada.

Toque de queda de las 23:00 a las 5:00 horas.

Cervera, Autol, Pradejón y Arnedo están en un nivel superior de alerta . En el caso de la primera, su alta incidencia (por encima de los 1.000 casos) ha derivado en el cierre de la hostelería, el cierre perimetral del municipio y la detención de la actividad no esencial.

En Pradejón y Autol hay cierres perimetrales, se permite la atención al público hasta las 17:00 horas, y la hostelería mantiene el máximo de 75% en terrazas. En Arnedo se mantienen estas mismas medidas, pero sin el límite de horario de atención al público.

Se retoma la actividad no esencial, aunque con algunas limitaciones: la hostelería podrá abrir el interior de los locales al 50%, y las terrazas al 75%. Sin embargo, continuará prohibido el consumo en barra, y el ocio nocturno continuará cerrado.

Murcia

Reuniones entre no convivientes de un máximo de cuatro personas.

Se amplían los horarios de comercio y hostelería hasta las 22:00 horas . Se abre el interior de la restauración y la hostelería.

Cierre perimetral de la Región y restricciones de la entrada y salida de los municipios en riesgo extremo.

Toque de queda de 22:00 a 6:00 horas .

En las terrazas se permite el cien por cien del aforo en toda la región, y una ocupación máxima de 4 no convivientes por mesa.

Navarra

Del 1 al 9 de abril el interior de los restaurantes permanecerá cerrado.

Bares y restaurantes cierran a las 21:00 horas , aunque el servicio a domicilio se prolonga hasta las 22:30 .

Las reuniones son de un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos. De 4 en espacios públicos cerrados y prohibidas en espacios privados.

Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad foral y el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas como mínimo hasta el próximo 25 de marzo.

Cierre perimetral de la región.

País Vasco