Los diputados del PP habrían recibido garantías de que la 'Ley Gallardón' será modificada

El famoso proyecto de ley del aborto que lidera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pasará este martes su primer examen en el Congreso de los Diputados con una votación secreta, con papeletas y urna, como pedía el PSOE, que confía así en recabar algún voto en contra de la ley de entre los diputados populares.

El PSOE registró el pasado jueves esta petición en la Cámara Baja para que la votación de su proposición no de ley, que pide la retirada del anteproyecto de ley de reforma del aborto, sea secreta y, además, se efectúe a través de unas papeletas anónimas que serán depositadas en una urna. La encargada de defender la iniciativa será la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, según confirmaron en fuentes parlamentarias.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, la votación podrá ser secreta si así lo piden dos grupos parlamentarios, o bien una quinta parte de los diputados, es decir, 70 diputados del total de 350, que es la vía por la que ha optado el Grupo Socialista.

Las votaciones secretas pueden efectuarse bien por procedimiento electrónico, donde los diputados aprietan los botones del voto (a favor, en contra o abstención) pero su voto no se refleja en el panel de las votaciones, se queda en negro y simplemente recoge el resultado total, o bien el de las papeletas en la urna, que es el solicitado por los socialistas.



El hecho de solicitar esta votación secreta para esta proposición no de ley del PSOE tiene como objetivo recabar el apoyo de los críticos del PP con la nueva regulación. "Pediremos un voto secreto para que con toda libertad todos aquellos que han manifestado que no están de acuerdo, algunos de ellos del PP. Incluso en el PP hay mucha gente que lo desea y lo celebrarían muchos militantes si el próximo martes saliera una votación a favor, para que se suprima el anteproyecto", señaló la portavoz socialista.

Durante su argumentación, Soraya Rodríguez remarcó que su proposición no de ley tenía por objetivo que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada "no llegase a ser proyecto de ley".

Los correos de los populares, colapsados

A falta de pocas horas para la votación, una ONG está enviando mails a las diputadas del PP para que voten en contra del anteproyecto de su partido. Llevan días con esta campaña, a la que se han sumado cientos de ciudadanos que provoca un envío masivo de correos para conseguir que voten por la libertad de las mujeres.

De hecho, Sandra Johansson cuenta a laSexta.com que incluso desde el Partido Popular les han pedido que dejen de enviar correos: "Nos han llamado desde el PP para decirnos que estábamos colapsando el correo". Una de las que tiene el correo boyante es Celia Villalobos, que ya se manifestó en contra de la ley, aunque este martes ha decidido no hacer declaraciones.

Aún así el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, descarta que haya fuga de votos: "Hay una mayoría sólida y cohesionada que no se va a quebrar". Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, no espera que el hecho de que el voto sea secreto provoque grandes cambios: "Espero una votación muy similar a como sería si no fuese secreta".

Sin embargo, el lunes el presidente popular extremeño, José Antonio Monago, lanzó un órdago proponiendo al PSOE un pacto para paralizar la reforma juntos. De hecho, está dispuesto a retirar la moción que ya habían presentado en el Parlamento regional y enviar una conjunta con la oposición.