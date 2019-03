Rato preguntó a Montoro antes de acogerse a la amnistía fiscal

El exvicepresidente del Gobierno pidió consejo a al Ministro de Hacienda para regularizar cinco millones provenientes de Suiza. El que fuera azote de los defraudadores como ministro de Economía recibió garantías de confidencialidad por parte de Montoro que según 'El Economista' no puso ningún inconveniente.

El propio Rodrigo Rato reconoció a Onda Cero que el Gobierno sabía que se iba a acoger a la amnistía fiscal y Montoro nunca lo ha negado. Aunque en los corrillos dijo sentirse defraudado por el exministro, a micrófono abierto dejaba al margen sentimientos personales: "Estoy aquí para aplicar la ley, no cabe otro tipo de sentimiento.



Defendía que no habría contemplaciones a la hora de investigarle, "no puedo informar de ningún contribuyente, debo decir que las investigaciones se realizan a todos". No obstante, antes de la detención del exministro Montoro reconoció que hablaba con él.



Se exhibía tocado por el comportamiento de su excompañero de filas en el caso Bankia. Curiosamente no fue Caja Madrid, sino la amnistía fiscal lo que forzó la detención de Rodrigo Rato.