Rato llamó a Montoro antes de acogerse a la amnistía y sólo declaró 115.000 euros de 27 millones

'La Vanguardia' resume con detalle cómo se ha llegado hasta aquí en el caso Rato y despeja una de las principales preguntas: si el Gobierno sabía o no qué pasaba con Rodrigo Rato. Todo se remonta al otoño de 2013, al mes de noviembre. Entonces quedaba muy poco para que el plazo para acogerse a la amnistía fiscal Montoro llegara a su fin y el ministro, Montoro recibe la llamada de Rodrigo Rato.



Rato dice a Montoro que tiene algún dinero que le gustaría regularizar y Montoro le anima a ello. A pesar de que los investigadores creen que su patrimonio es de 27 millones de euros, Rato Regulariza una cantidad ínfima:; 115.333€. Como para regularizar, se paga el 10%, Rato apenas paga 11.500 euros.



La Agencia Tributaria se sorprende y unos meses después, Rato, en marzo 2013, presenta el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Esto es el desencadenante. Hay contradicciones entre lo que declara en ese modelo 720 y lo que regularizó con la amnistía fiscal y la maquinaria empieza a moverse.



Así que en verano empiezan los investigadores a rastrear los datos de Rodrigo Rato, al principio solamente acudiendo a registros públicos y no a ningún banco para que el exvicepresidente no acabara enterándose de ello. En ese verano, Montoro ya informa a Mariano Rajoy de que esto está en marcha.



En septiembre, Montoro comparece a petición propia para informar del Caso Pujol. Dice 'La Vanguardia' que entre sus palabras hay que entender mensajes directos a Rodrigo Rato: cuando dice que los cargos públicos deben ser los primeros en cumplir con los deberes tributarios.



Sea como fuere, es la ONIF la que acude a anticorrupción en enero de este año con varios posibles delitos de Rato sobre la mesa: delito fiscal, vaciamiento patrimonial, alzamiento de bienes y blanqueo, pero anticorrupción no cree necesario abrir un proceso.



Así que la ONIF acude a la fiscalía de madrid. Paralelalmente, esa ONIF envía al SEPBLAC la lista de los 705 contribuyentes sospechosos de haber cometido delitos de blanqueo de capitales. Dos meses después, en abril, 'Vozpópuli' hace saltar la liebre. Investigan a Rato. 24 horas después, se produce la denuncia formal ante la fiscalía. El gobierno supo en la tarde de ese día 15 de abril que al día siguiente se producirían los registros. Pero, según 'La Vanguardia', supo de la detención de Rato sobre la marcha.