Rajoy no cortará la financiación a Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no hará uso de la financiación para actuar en el asunto de Cataluña. "Comprendo que hay gente a la que le gusta que se castigue a un ciudadano que no tiene la culpa de lo que haga su Gobierno, pero eso no se puede hacer", ha afirmado. Además, ha advertido que actuar de esta manera sería también producir "un daño monumental a España".

