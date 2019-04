Rajoy y Sánchez centran su reunión en la política general y evitan hablar de pactos

Es lo que han asegurado fuentes socialistas al término de ese encuentro en la sede de la Presidencia del Gobierno y que ha durado en torno a una hora y media. Las fuentes citadas han enmarcado la reunión de Sánchez con Rajoy dentro de la ronda de encuentros que anunció que iba a mantener el máximo dirigente socialista tras las elecciones municipales y autonómicas.

En la entrevista, Sánchez ha trasladado lo que considera que debe ser la hoja de ruta hasta el final de la legislatura. En una conferencia de prensa poco antes de desplazarse a la Moncloa (en la que no desveló la reunión que iba a mantener con Rajoy), el líder del PSOE defendió que el Gobierno tiene que acometer "un cambio en la orientación de la política económica y social y en los niveles de la calidad de la democracia" en España.



A su juicio, "no vale con un cambio de nombres o de personas" en los ministerios, sino que es apremiante un cambio de la hoja de ruta en la acción de su gobierno.



Frente a esa pretensión, Rajoy aseguró el pasado fin de semana que abordará todos los cambios que sean necesarios tras el 24M, pero asegurando que no variará su política económica porque cree que es la que ha permitido dejar atrás la crisis y comenzar la recuperación.



Las fuentes del PSOE han recalcado que en la reunión de hoy en Moncloa no se ha hablado de pactos y sí se ha comentado el calendario legislativo que queda por delante antes de la convocatoria de las elecciones generales.