Rajoy responde con ironía a la moción de censura de Podemos: "Yo no presentaré una moción contra Pablo Iglesias"

Mariano Rajoy respira más tranquilo tras el avance en las negociaciones de los Presupuestos, anunciando que "el viernes hubo decisión importante de alto valor político, y es que el PNV no ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, porque si lo hubiera hecho sería prácticamente imposible".

El portavoz del parlamento vasco también reconoce que los contactos con los populares "se han activado", aunque no hay nada cerrado todavía.

La estabilidad parlamentaria no acompaña al presidente esta legislatura, y menos después de la moción de censura anunciada por Podemos, aunque de momento parece que no verá la luz.

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno se permite ironizar sobre ese golpe de efecto de la formación morada, que cuenta sin apoyo suficiente. "Yo he decidido que no voy a hacer una moción contra el señor Iglesias porque no me conviene, y por lo tanto no voy a consultar a nadie de mi partido", afirmaba Rajoy.

Desde el PSOE también responden a Podemos y a su oferta de dejarles proponer al candidato alternativo. Susana Díaz no cede a la presión, asegurando que no va a dejar que "nadie diga al PSOE qué tiene que hacer", mientras que Pedro Sánchez recuerda que con su 'no es no', hasta podría haberse evitado la moción hace un año.

Desde Ciudadanos, por su parte, niegan apoyar la iniciativa de Iglesias, y es que dos días después de presentarla, Unidos Podemos solo cuenta con el visto bueno de los sindicatos y el apoyo explícito de Compromís.